«Клипперс» прервали 6-матчевую победную серию «Орландо», Харден набрал 24 очка

«Клипперс» дома победили «Орландо» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:93.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Джеймс Харден — 24 очка.

«Клипперс» одержали третью победу подряд. Клуб из Лос-Анджелеса занимает 8-е место в таблице Западной конференции — 9 побед и 7 поражений. «Орландо» проиграл впервые после серии из 6 побед. «Мэджик» занимают 4-е место в таблице «Востока» — 9 побед и 7 поражений.

НБА. Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Орландо» — 104:93 (29:25, 28:29, 30:21, 17:18)

21 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena