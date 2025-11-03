Видео
3 ноября, 04:51

«Кливленд» победил «Атланту», «Шарлотт» выиграл у «Юты»

Павел Лопатко

«Кливленд» обыграл «Атланту» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 117:109.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 37 очков.

«Кливленд» (четыре победы, три поражения) занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Атланта» (3-4) идет на 11-м месте.

В другом матче игрового дня «Шарлотт» на своем паркете обыграл «Юту» — 126:103.

У «Джаз» — третье поражение подряд. Он занимает 11-е место в Западной конференции (2-4). «Шарлотт» (3-4) идет на восьмом месте в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Атланта» — 117:109 (31:22, 19:30, 28:24, 39:33)

К: Митчелл (37 очков), Тайсон (18), Хантер (18)
А: Джонсон (23+13 подборов), Дэниелс (18), Александер-Уокер (16)

«Шарлотт» — «Юта» — 126:103 (39:25, 32:23, 33:38, 22:17)

Ш: Бриджес (29), Кнюппель (24), Диабате (17)
Ю: Маркканен (29), Джордж (25), Хендрикс (14)

