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НБА

Сегодня, 05:33

«Кливленд» в овертайме вырвал победу у «Бостона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» обыграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:113 ОТ. «Кавальерс» одержали шестую победу подряд.

Разыгрывающий защитник «Кливленда» Дариус Гарлэнд оформил дабл-дабл: 29 очков и 11 результативных передач.

«Кливленд» идет на 2-й строчке в Восточной конференции, а «Бостон» — на 5-й.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Бостон» — 114:113 OT (35:27, 15:29, 33:20, 24:31, 7:6)

К: Гарлэнд (29 + 11 передач), Митчелл (25), Мобли (15), Леверт (15).

Б: Браун (30), Тейтум (26 + 12 подборов), Смарт (16), Брогдон (15).

БК Бостон Селтикс
БК Кливленд Кавальерс
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