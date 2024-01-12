«Кливленд» переиграл «Бруклин» в Париже

«Кливленд» обыграл «Бруклин» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:102. Встреча прошла на «Аккор Арене» в Париже.

Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл оформил дабл-дабл с 45 очками и 12 подборами, став самым результативным игроком встречи.

«Кавальерс» одержали четвертую победу подряд и занимают 6-е место в Восточной конференции с результатом 22-15. «Бруклин» идет на 10-й строчке — 16-22.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Бруклин» — 111:102 (26:16, 28:18, 24:24, 33:44)

К: Митчелл (45 + 12 подборов), Леверт (21), Аллен (12 + 12 подборов), Окоро (12).

Б: Бриджес (26), Томас (26), Уокер (20), Клэкстон (13 + 12 подборов).