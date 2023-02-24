«Денвер» одержал победу над «Кливлендом». Йокич оформил трипл-дабл

«Денвер» на вызде выиграл у «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:109. «Наггетс» одержали четвертую победу подряд. Центровой Никола Йокич оформил трипл-дабл — 24 очка, 18 подборов и 13 передач.

В других встречах «Орландо» обыграл «Детройт» (108:106), «Бостон» в овертайме переиграл «Индиану» (142:138 ОТ), «Торонто» одержал победу над «Нью-Орлеаном» (115:110).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Денвер» — 109:115 (26:31, 31:25, 34:33, 18:26)

К: Э. Мобли (31), Гарлэнд (22), Митчелл (22), Аллен (14 + 13 подборов).

Д: Портер (25), Йокич (24 + 18 подборов + 13 передач), Колдуэлл-Поуп (17), Дж. Мюррэй (16).

«Орландо» — «Детройт» — 108:106 (28:26, 19:20, 33:33, 28:27)

О: Ф. Вагнер (21), Энтони (15), Фульц (14), Картер (14 + 14 подборов).

Д: Айви (25), Беркс (16), Диалло (12), Хэйс (12).

«Индиана» — «Бостон» — 138:142 OT (31:34, 27:34, 39:32, 28:25, 13:17)

И: Тернер (40 + 10 подборов), Халибертон (22 + 14 передач), Матурин (19), Хилд (18).

Б: Тейтум (31 + 12 подборов), Браун (30 + 11 подборов), Брогдон (24).

«Торонто» — «Нью-Орлеан» — 115:110 (23:19, 31:26, 38:32, 23:33)

Т: Сиакам (26), Пелтль (21 + 18 подборов), Трент (18), Барнс (18).

Н: Ингрэм (36), Макколлум (23), Валанчюнас (12 + 12 подборов).