«Кливленд» дома обыграл «Финикс»

«Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА дома обыграл «Финикс» со счетом 118:92.

Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 33 очка. У «Санс» форвард Кевин Дюрант набрал 23 очка.

«Кливленд» с 36 победами в 42 матчах занимает первое место в Восточной конференции, «Финикс» с 21 победой в 42 играх — на 11-й строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Финикс» — 118:92 (27:27, 32:19, 34:24, 25:22)

20 января. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse»

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 119:110 (26:27, 28:35, 40:27, 25:21)

20 января. Нью-Йорк. «Madison Square Garden»