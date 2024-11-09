«Кливленд» обыграл «Голден Стэйт», у Карри 12 очков

«Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на своем паркете «Голден Стэйт» со счетом 136:117.

Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Дариус Гарленд, набравший 27 очков. У защитника «Уорриорз» Стефена Карри 12 очков.

После этого матча «Кливленд» с 10 победами в 10 матчах занимает первое место в Восточной конференции, «Голден Стэйт» с 7 победами в 9 играх — на третьей строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 136:117 (39:22, 44:20, 29:41, 24:34)

«Даллас» — «Финикс» — 113:114 (26:36, 24:27, 33:24, 30:27)

«Нью-Йорк» — «Милуоки» — 116:94 (32:25, 34:22, 25:25, 25:22)

9 ноября