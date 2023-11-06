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НБА

Сегодня, 04:41

«Кливленд» победил «Голден Стэйт». Митчелл набрал 31 очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 115:104. «Кавальерс» прервали пятиматчевую серию побед «Уорриорз».

Атакующий защитник Донован Митчелл стал самым результативным игроком встречи, набрав 31 очко в составе победителей.

«Кливленд» с результатом 3-4 занимает 9-е место в Восточной конференции. «Голден Стэйт» с результатом 5-2 идет на 3-й строчке в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 115:104 (29:30, 28:15, 29:32, 29:27)

К: Митчелл (31), Гарлэнд (24), Струс (15), Э. Мобли (13 + 16 подборов), Аллен (12).

Г: Карри (28), Др. Грин (18), Томпсон (15), Куминга (15).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Кливленд Кавальерс
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