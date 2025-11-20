«Хьюстон» на выезде победил «Кливленд»

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:114.

Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл — 28 очков и 11 подборов. Он стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Индиана» переиграла «Шарлотт» (127:118), «Филадельфия» потерпела поражение от «Торонто» (112:121).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Хьюстон» — 104:114 (19:33, 21:24, 30:17, 34:40)

К: Хантер (25), Митчелл (21), Э. Мобли (18).

Х: Шенгюн (28 + 11 подборов), Дюрант (20), А. Холидэй (18), Смит (14).

«Индиана» — «Шарлотт» — 127:118 (38:33, 32:21, 34:30, 23:34)

И: Матурин (24 + 12 подборов), Сиакам (22), Хафф (20), Нембхард (16).

Ш: Книппел (28), Бриджес (25), Болл (18), Коннотон (13).

«Филадельфия» — «Торонто» — 112:121 (28:33, 28:20, 26:44, 30:24)

Ф: Макси (24), Эджкомб (21), Граймс (21).

Т: Ингрэм (22), Барретт (22), Пелтль (19), Куикли (18).