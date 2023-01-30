«Кливленд» разгромил «Клипперс» на своей площадке, Леонард пропустил матч из-за травмы

«Кливленд» разгромил «Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 122:99.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Кавальерс» Джеди Осман, у которого 29 очков.

«Кливленд» прервал серию «Клипперс» из пяти побед подряд. Лидер команды из Лос-Анджелеса, форвард Кавай Леонард пропустил игру с «Кавальерс» из-за проблем с коленом.

НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «Клипперс» — 122:99 (31:15, 33:19, 25:23, 33:42)

Клив: Осман (29), Гарленд (16 + 10 передач), Аллен (15)

Клип: Бостон (24), Коффи (18), Браун (13 + 16 подборов)