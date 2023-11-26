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Сегодня, 06:11

32 очка Дэвиса помогли «Лейкерсу» обыграть «Кливленд»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 121:115.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис, сделавший дабл-дабл — 32 очка и 13 подборов. Лучшим у хозяев был защитник Донован Митчелл (22 очка, 5 подборов и 6 передач).

«Лейкерс» после 17 игр занимает седьмое место в Западной конференции НБА. «Кливленд» идет десятым на «Востоке» после 16 матчей.

НБА. Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «ЛА Лейкерс» — 115:121 (40:35, 31:35, 23:23, 21:28)

26 ноября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Вашингтон» — «Атланта» — 108:136 (30:34, 28:36, 20:37, 30:29)

26 ноября. Вашингтон. «Capital One Arena».

«Бруклин» — «Майами» — 112:97 (26:22, 37:31, 27:23, 22:21)

26 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center».

НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Энтони Дэвис
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