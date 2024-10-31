«Кливленд» победил «Лейкерс», Леброн Джеймс набрал 26 очков

Сегодня, 04:57
«Кливленд» выиграл у «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 134:110.
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Торонто» — 138:133 (30:16, 34:43, 39:37, 35:37)
Ш: Мэнн (27), Коди Мартин (25), Ричардс (24 + 14 подборов), Болл (19), Г. Уильямс (17).
Т: Барретт (31), Дик (30), Пелтль (20 + 16 подборов), Буше (13), Митчелл (11 + 11 передач), Мобо (11).
«Вашингтон» — «Атланта» — 133:120 (33:34, 24:31, 36:27, 40:28)
В: Кулибали (27), Пул (24), Валанчюнас (22), Кисперт (16), Кэррингтон (16).
А: Янг (35 + 14 передач), Джонсон (21 + 17 подборов), Рисаше (17), Родди (17).
«Кливленд» — «Лейкерс» — 134:110 (42:23, 25:25, 32:31, 35:31)
К: Э. Мобли (25), Митчелл (24), Аллен (20 + 17 подборов), Леверт (16).
Л: Джеймс (26), Дэвис (22 + 13 подборов), Кнехт (18).
»Индиана» — «Бостон» — 135:132 OT (35:31, 32:26, 33:29, 24:38, 11:8)
И: Матурин (30 + 12 подборов), Сиакам (29 + 11 подборов), Топпин (18), Халибертон (17 + 12 передач).
Б: Тейтум (37), Браун (25), Уайт (23), Притчард (16).
«Филадельфия» — «Детройт» — 95:105 (26:22, 19:32, 22:31, 28:20)
Ф: Макси (32), Убре (13), Маккейн (12).
Д: Айви (23), Каннингем (22), Харрис (18 + 14 подборов), Хардуэй (16).
«Майами» — «Нью-Йорк» — 107:116 (32:26, 26:26, 22:35, 27:29)
М: Хирро (34), Розир (16), Батлер (15), Адебайо (11).
Н: Таунс (44 + 13 подборов), Брансон (22), Бриджес (17), Ануноби (11).