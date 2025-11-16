Видео
Сегодня, 03:46

«Кливленд» обыграл «Мемфис»

Павел Лопатко

«Кливленд» победил «Мемфис» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 108:100.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл — у него 30 очков.

«Мемфис» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает 12-е место в Западной конференции (4 победы, 10 поражений). «Кливленд» идет на третьем месте в Восточной конференции (9-5).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Мемфис» — 108:100 (28:32, 26:29, 22:23, 32:16)

К: Митчелл (30 очков), Мобли (22 + 13 подборов), Аллен (16)
М: Джексон (26), Эди (13), Мэрилл (13)

НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Мемфис Гриззлиз
