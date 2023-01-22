38 очка Мобли принесли «Кливленду» победу над «Милуоки»

Сегодня, 06:27
«Кливленд» дома обыграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:102.
В составе хозяев больше всех набрал форвард Эван Мобли — 38 очков. В «Милуоки» 28 очков и 10 передач на счету Джру Холидея.
«Шарлотт» в гостях был сильнее «Атланты» — 122:118.
У «Хорнетс» 34 очка набрал Терри Розье. В составе «Атланты» 26 очков на счету Дежонте Мюррея.
«Миннесота» благодаря 44 очкам Энтони Эдвардса победила «Хьюстон» — 113:104.
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Регулярный сезон
«Кливленд» — «Милуоки» — 114:102 (23:26, 27:21, 36:34, 28:21)
22 января. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».
«Атланта» — «Шарлотт» — 118:122 (31:25, 34:24, 28:36, 25:37)
22 января. Атланта. «State Farm Arena».
«Миннесота» — «Хьюстон» — 113:104 (26:26, 24:26, 37:32, 26:20)
22 января. Миннеаполис. «Target Center».