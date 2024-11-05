«Кливленд» обыграл «Милуоки», «Кавальерс» начали сезон с 8 побед в 8 матчах

Сегодня, 05:12
«Кливленд» на своем паркете переиграл «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 116:114. «Кавальерс» одержали 8 победу в 8 играх на старте сезона-2024/25.
Разыгрывающий защитник Дариус Гарлэнд стал самым результативным игроком встречи, набрав 39 очков.
«Кливленд» с результатом 8-0 лидирует в Восточной конференции. «Милуоки» идет последним — 1-6.
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Милуоки» — 116:114 (35:31, 38:29, 16:31, 27:23)
К: Гарлэнд (39), Э. Мобли (17), Митчелл (14), Аллен (14 + 14 подборов).
М: Лиллард (36), Портис (21 + 18 подборов), Грин (21), Б. Лопес (13).