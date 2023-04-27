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Сегодня, 04:37

«Нью-Йорк» вышел во второй раунд плей-офф НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
26 апреля. «Кливленд» — «Нью-Йорк» — 95:106.
Фото USA Today Sports
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«Нью-Йорк» переиграл «Кливленд» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 106:95. «Никс» выиграли серию — 4-1.

Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков.

В полуфинале конференции «Никс» сыграют с победителем пары «Милуоки» — «Майами» (1-3).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 95:106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19)

К: Митчелл (28), Гарлэнд (21), Леверт (17), Окоро (10).

Н: Брансон (23), Барретт (21), Куикли (19), Рэндл (13), Робинсон (13 + 18 подборов).

Счет в серии: 1-4.

БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Йорк Никс
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