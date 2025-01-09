«Кливленд» победил «Оклахому», Аллен оформил дабл-дабл

«Кливленд» выиграл у «Оклахомы» в матче регулярного чемпионата НБА — 129:122. Центровой «Кавальерс» Джарретт Аллен оформил дабл-дабл — 25 очков и 12 подборов.

В других встречах «Индиана» переиграла «Чикаго» (129:113), «Филадельфия» одержала победу над «Вашингтоном» (109:103).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Чикаго» — 129:113 (29:18, 34:26, 37:32, 29:37)

И: Сиакам (26), Брайант (22), Халибертон (16 + 13 передач), Нембхард (14).

Ч: Лавин (31), Уайт (19), Смит (13).

«Кливленд» — «Оклахома» — 129:122 (25:32, 37:27, 41:43, 26:20)

К: Аллен (25 + 12 подборов), Э. Мобли (21 + 10 подборов), Гарлэнд (18), Струс (17).

О: Гилджес-Александер (31), Джейлен Уильямс (25), Хартенштайн (18 + 11 подборов).

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 109:103 (32:25, 27:23, 29:26, 21:29)

Ф: Макси (29), Ябуселе (21), Гордон (15), Убре (15).

В: Батлер (26), Кисперт (23), Кузма (16), Валанчюнас (14 + 14 подборов).