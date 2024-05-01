«Кливленд» победил «Орландо» в пятом матче

Сегодня, 05:42
«Кливленд» выиграл у «Орландо» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 104-103. «Кавальерс» вышли вперед в серии — 3-2.
Форвард «Мэджик» Паоло Банкеро набрал 23 очка, как и разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд. Они стали самыми результативными игроками этой встречи.
Шестой матч в серии пройдет на паркете «Орландо» 3 мая.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Кливленд» — «Орландо» — 104:103 (33:23, 15:24, 27:23, 29:33)
К: Гарлэнд (23), Митчелл (14), Струс (13), Э. Мобли (10 + 10 подборов).
О: Банкеро (23), Саггс (13), Ф. Вагнер (11).
Счет в серии: 3-2.