«Кливленд» обыграл «Орландо» во второй раз в серии

Сегодня, 04:42
«Кливленд» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Орландо» со счетом 96:86.
Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 23 очка. У «Мэджик» форвард Паоло Банкеро набрал 21 очко.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Кливленда». Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 2:00 мск.
НБА
Плей-офф. 1/8 финала
«Кливленд» — «Орландо» — 96:86 (30:18, 28:26, 22:21, 16:21)
23 апреля. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».
Счет в серии: 2-0.