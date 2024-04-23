«Кливленд» обыграл «Орландо» во второй раз в серии

«Кливленд» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Орландо» со счетом 96:86. Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 23 очка. У «Мэджик» форвард Паоло Банкеро набрал 21 очко. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Кливленда». Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 2:00 мск. НБА Плей-офф. 1/8 финала «Кливленд» — «Орландо» — 96:86 (30:18, 28:26, 22:21, 16:21) 23 апреля. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse». Счет в серии: 2-0.