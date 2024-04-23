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НБА

Сегодня, 04:42

«Кливленд» обыграл «Орландо» во второй раз в серии

Сергей Разин
корреспондент
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«Кливленд» во втором матче первого раунда плей-офф НБА обыграл «Орландо» со счетом 96:86.

Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 23 очка. У «Мэджик» форвард Паоло Банкеро набрал 21 очко.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Кливленда». Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 2:00 мск.

НБА

Плей-офф. 1/8 финала

«Кливленд» — «Орландо» — 96:86 (30:18, 28:26, 22:21, 16:21)

23 апреля. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

Счет в серии: 2-0.

БК Кливленд Кавальерс
БК Орландо Мэджик
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