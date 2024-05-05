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Сегодня, 22:49

«Кливленд» победил «Орландо» в седьмом матче серии плей-офф НБА

Руслан Минаев
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«Кливленд» дома обыграл «Орландо» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НБА — 106:94.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл — 39 очков. У «Орландо» больше всех очков набрал Пауло Банкеро — 38 очков.

Во второй четверти «Мэджик» вели в счете с разницей «+18» очков.

«Кливленд» победил в серии со счетом 4-3. Команда вышла во второй раунд плей-офф и встретится с «Бостоном», который прошел «Майами» (4-1).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

«Кливленд» — «Орландо» — 106:94 (18:24, 25:29, 33:15, 30:26)

5 мая. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

Счет в серии: 4-3

Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Орландо Мэджик
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