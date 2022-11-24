«Кливленд» обыграл «Портленд». Митчелл набрал 34 очка

24 ноября, 05:24
«Кливленд» переиграл «Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:96. Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл стал самым результативным игроком встреи, набрав 34 очка.
В других встречах «Шарлотт» выиграл у «Филадельфии» (107:101), «Индиана» на своем паркете проиграла «Миннесоте» (101:115).
НБА
Регулярный чемпионат
«Шарлотт» — «Филадельфия» — 107:101 (21:33, 32:21, 26:21, 28:26)
Ш: Розир (22), Вашингтон (19), Убре (14), Ричардс (13 + 13 подборов).
Ф: Милтон (22), Мелтон (20), Харрис (19), Харрелл (16).
«Кливленд» — «Портленд» — 114:96 (28:21, 29:27, 30:27, 27:21)
К: Митчелл (34), Гарлэнд (24 + 12 передач), Аллен (24 + 13 подборов).
П: Нуркич (22), Грант (21), Саймонс (20).
«Индиана» — «Миннесота» — 101:115 (21:29, 27:24, 29:34, 24:28)
И: Тернер (31), Матурин (21), Хилд (13), Халибертон (10 + 14 передач).
М: Таунс (23 + 11 подборов), Гобер (21 + 16 подборов), Эдвардс (19), Макдэниэлс (18).