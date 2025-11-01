«Кливленд» проиграл «Торонто» в Кубке НБА

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Торонто» в матче Кубка НБА — 101:112.

В других встречах «Атланта» победила «Индиану» (128:108), «Филадельфия» потерпела поражение от «Бостона» (108:109).

Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа А

«Индиана» — «Атланта» — 108:128 (29:32, 30:31, 17:34, 32:31)

И: Сиакам (18), Уокер (17), Джексон (15), Несмит (12), Маккланг (12).

А: Джонсон (22 + 13 подборов), Александер-Уокер (21), Дэниэлс (18), Порзингис (15).

«Кливленд» — «Торонто» — 101:112 (22:30, 21:18, 34:33, 24:31)

К: Э. Мобли (29), Хантер (26), Тайсон (18).

Т: Барретт (20), Ингрэм (20), Бэттл (20), Барнс (14 + 10 подборов).

Группа В

«Филадельфия» — «Бостон» — 108:109 (25:38, 32:30, 25:21, 26:20)

Ф: Макси (26 + 14 передач), Эмбиид (20), Эджкомб (17), Убре (17), Граймс (16).

Б: Браун (32), Саймонс (19), Притчард (15), Уайт (15).