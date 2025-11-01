«Кливленд» проиграл «Торонто» в Кубке НБА

1 ноября, 05:12
«Кливленд» на своем паркете проиграл «Торонто» в матче Кубка НБА — 101:112.
В других встречах «Атланта» победила «Индиану» (128:108), «Филадельфия» потерпела поражение от «Бостона» (108:109).
Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата.
НБА
Регулярный чемпионат
Кубок НБА
Восточная конференция
Группа А
«Индиана» — «Атланта» — 108:128 (29:32, 30:31, 17:34, 32:31)
И: Сиакам (18), Уокер (17), Джексон (15), Несмит (12), Маккланг (12).
А: Джонсон (22 + 13 подборов), Александер-Уокер (21), Дэниэлс (18), Порзингис (15).
«Кливленд» — «Торонто» — 101:112 (22:30, 21:18, 34:33, 24:31)
К: Э. Мобли (29), Хантер (26), Тайсон (18).
Т: Барретт (20), Ингрэм (20), Бэттл (20), Барнс (14 + 10 подборов).
Группа В
«Филадельфия» — «Бостон» — 108:109 (25:38, 32:30, 25:21, 26:20)
Ф: Макси (26 + 14 передач), Эмбиид (20), Эджкомб (17), Убре (17), Граймс (16).
Б: Браун (32), Саймонс (19), Притчард (15), Уайт (15).