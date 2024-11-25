«Кливленд» выиграл у «Торонто»

Сегодня, 06:10
«Кливленд» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:108.
У хозяев 75 очков на троих набрали Тай Джером (26), Донован Митчелл (26) и Джарретт Аллен (23). У гостей 18 очков на счету Скотти Барнса и Грэйди Дика.
«Кливленд» лидирует в таблице Восточной конференции с 17 победами в 18 матчах. «Торонто» на 13-й строчке — 13 поражений и 4 победы.
НБА. Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Торонто» — 122:108 (38:22, 27:33, 31:35, 26:18)
25 ноября. Кливленд. Rocket Mortgage FieldHouse.