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«Кливленд» переиграл «Торонто», Гарлэнд набрал 40 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Дариус Гарлэнд (слева) против &quot;Торонто&quot; 10 января.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Кливленд» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:126. Разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд набрал 40 очков и стал самым результативным игроком встречи.

В других матчах «Детройт» дома проиграл «Голден Стэйт» (104:107), «Миннесота» обыграла «Орландо» (104:89), «Даллас» победил «Портленд» (117:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Торонто» — 132:126 (27:33, 34:28, 37:42, 34:23)

К: Гарлэнд (40), Э. Мобли (21 + 11 подборов), Леверт (18), Аллен (18 + 15 подборов).

Т: Барнс (24 + 10 подборов), Буше (23 + 12 подборов), Барретт (20), Пелтль (17).

«Детройт» — «Голден Стэйт» — 104:107 (23:25, 24:32, 27:25, 30:25)

Д: Каннингем (32), Бизли (21), Харрис (13).

Г: Хилд (19), Карри (17 + 10 подборов), Джексон-Дэвис (14 + 10 подборов), Шредер (13), Сантос (13).

«Орландо» — «Миннесота» — 89:104 (18:29, 21:23, 23:26, 27:26)

О: Битадзе (15), Хьюстан (14), Колдуэлл-Поуп (13), Энтони (12).

М: Рэндл (23 + 10 подборов), Эдвардс (21), Рид (16), Дивинченцо (12).

«Даллас» — «Портленд» — 117:111 (20:28, 33:30, 28:31, 36:22)

Д: Харди (25), Вашингтон (23 + 14 подборов), Лайвли (21 + 16 подборов), Динуидди (17).

П: Саймонс (22), Шарп (22), Хендерсон (20).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
БК Детройт Пистонс
БК Кливленд Кавальерс
БК Миннесота Тимбервулвз
БК Орландо Мэджик
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Торонто Рэпторз
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