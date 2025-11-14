«Кливленд» дома проиграл «Торонто»

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:126.

Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл набрал 31 очко и стал самым результативным игроком встречи.

«Торонто» с результатом 7-5 идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Кливленд» занимает 4-ю строчку — 8-5.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Торонто» — 113:126 (30:29, 24:38, 31:23, 28:36)

К: Митчелл (31), Томлин (18), Хантер (16), Меррилл (12).

Т: Барнс (28 + 10 подборов), Куикли (25), Пелтль (20), Мамукелашвили (13).