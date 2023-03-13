Коллинз считает, что в этом сезоне «Атланте» было сложно сфокусироваться на баскетболе

Нападающий «Атланты» Джон Коллинз считает, что в этом сезоне команде нелегко сосредоточиться на баскетболе.

«Этот сезон был одним из тех, который является, в лучшем смысле этого слова, просто драмой. Прямо как мыльная опера, понимаете, о чем я? Что происходит? Никто даже не спрашивает меня о баскетболе. С меня просят лишь шоу», — цитирует форварда The Athletic.

В этом сезоне разыгрывающий Трэй Янг вступил в конфликт с главным тренером команды Нэйтом Макмилланом. Позже «Аталанта» уволила специалиста, из-за чего атмосфера в клубе испортилась.