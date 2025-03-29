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29 марта, 09:45

Команда российского баскетболиста Голдина выбыла в третьем круге «Мартовского безумия»

Алина Савинова
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Команда Мичиганского университета «Вулверинс», которую представляет российский баскетболист Владислав Голдин, завершила выступление на турнире Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) «Мартовское безумие».

В матче третьего раунда баскетболисты «Мичигана» уступили клубу Обернского университета «Тайгерс» со счетом 65:78. В этой встрече Голдин набрал 10 очков. Он стал лучшим в своей команде по подборам (9) и блок-шотам (2).

Ранее свое участие в турнире завершила команда Егора Демина «Кугарс», представляющая университет Бригама Янга. Таким образом, в плей-офф «Мартовского безумия» не осталось российских баскетболистов.

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Баскетбол
Владислав Голдин
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