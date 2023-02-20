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Сегодня, 07:02

Команда Янниса обыграла Команду Леброна в Матче всех звезд НБА, Тэйтум набрал 55 очков

Руслан Минаев
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Команда Янниса (сборная «Востока») обыграла Команду Леброна (сборная «Запада») в Матче всех звезд НБА — 184:175. Встреча проходила в Солт-Лейк-Сити (штат Юта).

По правилам матча, победителем становилась та команда, которая первой набрала 182 очка. Победу команде Янниса принес трехочковых бросок в исполнении Дэмиена Лилларда.

В составе команды из представителей «Востока» больше всех набрали форвард «Бостона» Джейсон Тэйтум — 55 очков (10 из 18 трехочковых), защитник «Кливленда» Донован Митчелл — 40 очков.

У команды «Запада» самыми результативными игроками стали защитник «Бостона» Джейлен Браун 35 очков и разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг 32 очка и 15 передач.

Леброн Джеймс, для которого этот вызов на Матч всех звезд стал 19-м, набрал 13 очков.

Приз самого ценного игрока Матча всех звезд имени Кобе Брайанта получил Джейсон Тэйтум.

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