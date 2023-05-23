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Сегодня, 09:55

Адам Сильвер: «Кармело Энтони — один из лучших игроков в истории НБА. Надеюсь, мы увидим его в Зале славы»

Руслан Минаев
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Комиссионер НБА Адам Сильвер прокомментировал новость о том, что форвард Кармело Энтони завершил профессиональную карьеру.

«Кармело Энтони один из лучших игроков и амбассадоров в истории НБА. Поздравляю его с выдающейся 19-летней карьерой и рассчитываю увидеть его в Зале славы», — цитирует Сильвера ESPN.

Последним клубом 38-летнего Энтони были «Лейкерс», за который баскетболист выступал в сезоне-2021/22. Кроме того, он выступал за «Портленд», «Хьюстон», «Оклахому», «Нью-Йорк Никс» и «Денвер». Энтони 10 раз становился участником матча всех звезд НБА.

баскетбол
НБА
Адам Сильвер
Кармело Энтони
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Источник: Леброн Джеймс думает над завершением карьеры