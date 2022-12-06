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НБА

Сегодня, 10:24

Комментатор матча «Атланта» — «Оклахома» упал в обморок в прямом эфире

Руслан Минаев
Скриншот.
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Комментатор Боб Рэтбан потерял сознание в матче регулярного чемпионата НБА между «Атлантой» и «Оклахомой».

68-летний Рэтбан работал в прямом эфире вместе с легендой НБА Домиником Уилкинсом. И в том время, как слово взял экс-баскетболист «Атланты» Рэтбан упал в обморок. После чего сотрудники эфира не дали комментатору упасть со стула.

Позже ESPN сообщил, что Рэтбана отправили в ближайшую больницу и оказали медицинскую помощь. Его состояние стабилизировалось.

Рэтбан работает на матчах «Атланты» с 1996 года.

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