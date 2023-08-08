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Сегодня, 17:53

Контракт Джабари Паркера с «Барселоной» рассчитан на один год и 2 миллиона долларов

Руслан Минаев
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Стали известны детали личного контракта Джабари Паркера и «Барселоны». По информации HoopsHype, 28-летний американец подписал однолетнее соглашение на 2 миллиона долларов.

В договор включена опция досрочного расторжения при переходе в клуб НБА.

Паркер котировался в качестве самого талантливого новичка на драфте НБА-2014. Он был выбран «Милуоки» под общим вторым номером. В первом сезоне в НБА игрок получил разрыв крестообразной связки колена и пропустил почти год. Всего Паркер провел в НБА 310 игр, в среднем набирая 14,1 очка, 5,5 подбора и 2 передачи.

баскетбол
БК Барселона
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