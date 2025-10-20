Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

20 октября, 11:30

Косу рассказала о главном уроке в дебютном сезоне женской НБА

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта

Форвард сборной России Олаири Косу в интервью «СЭ» поделилась мыслями об адаптации к WNBA. Косу была выбрана под 15-м номером драфта женской НБА и провела дебютный сезон в составе «Миннесоты».

— Какой самый главный урок вынесла для себя за сезон в WNBA?

— Для меня это, безусловно, огромный опыт и возможность стать лучше. Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен. Это закалило меня ментально, и я очень благодарна, что мне удалось провести свой первый сезон в WNBA удачно. Смогла почувствовать всю специфику работы в этой лиге и перенять самое хорошее для себя.

— Чего не хватило «Миннесоте», чтобы пройти «Финикс» в полуфинале?

— Нам надо было выигрывать вторую домашнюю игру (при счете 1-1). Мы вели с большой разницей, но упустили свои возможности. Думаю, потом было бы намного легче продолжать серию, прежде всего ментально.

— Как Мария Клюндикова справлялась с давлением? Тяжело ей играть на такой позиции против лучших игроков лиги?

— Маша справлялась очень хорошо, у нее отличные данные и большой опыт выступления с игроками WNBA. По играм можно сказать, что контакт в лиге намного выше и невероятная скорость на площадке. Возможно, где-то было тяжеловато, но самое главное — это характер и упорство. Маша ставила крутые блок-шоты, которые постоянно попадали в хайлайты.

— Кто тебе понравился с твоего драфта? По игре и результатам можно ли сказать, что первая пятерка драфта была выбрана справедливо?

— Да, первая пятерка выбрана абсолютно справедливо. Мне понравилось, как отыграла сезон Доминик Малонга, она младше на пару лет всех задрафтованых (как и я), хорошо видит площадку, и ее атлетические данные подходят под эту лигу. Еще понравилась связка из «Вашингтона» — Кики Ириафен и Сини Ситрон.

Российские баскетболистки &laquo;Миннесоты&raquo; Мария Клюндикова (слева) и&nbsp;Олаири Косу.«В США очень не хватало хороших салонов красоты». Косу — о дебютном сезоне в НБА
1

  • Федор

    Ментально??? А что это за слово такое??? А??? Идиотка!!!

    20.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Анастасия Олаири Косу
    Читайте также
    В МИД РФ рассказали о провокациях Киева для возвращения молодых украинцев
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    WP узнала о готовящейся масштабной депортации украинцев из США
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя