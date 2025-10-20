Косу рассказала о главном уроке в дебютном сезоне женской НБА

Форвард сборной России Олаири Косу в интервью «СЭ» поделилась мыслями об адаптации к WNBA. Косу была выбрана под 15-м номером драфта женской НБА и провела дебютный сезон в составе «Миннесоты».

— Какой самый главный урок вынесла для себя за сезон в WNBA?

— Для меня это, безусловно, огромный опыт и возможность стать лучше. Хочу развиваться и двигаться дальше, за это время многое осознала и выросла как спортсмен. Это закалило меня ментально, и я очень благодарна, что мне удалось провести свой первый сезон в WNBA удачно. Смогла почувствовать всю специфику работы в этой лиге и перенять самое хорошее для себя.

— Чего не хватило «Миннесоте», чтобы пройти «Финикс» в полуфинале?

— Нам надо было выигрывать вторую домашнюю игру (при счете 1-1). Мы вели с большой разницей, но упустили свои возможности. Думаю, потом было бы намного легче продолжать серию, прежде всего ментально.

— Как Мария Клюндикова справлялась с давлением? Тяжело ей играть на такой позиции против лучших игроков лиги?

— Маша справлялась очень хорошо, у нее отличные данные и большой опыт выступления с игроками WNBA. По играм можно сказать, что контакт в лиге намного выше и невероятная скорость на площадке. Возможно, где-то было тяжеловато, но самое главное — это характер и упорство. Маша ставила крутые блок-шоты, которые постоянно попадали в хайлайты.

— Кто тебе понравился с твоего драфта? По игре и результатам можно ли сказать, что первая пятерка драфта была выбрана справедливо?

— Да, первая пятерка выбрана абсолютно справедливо. Мне понравилось, как отыграла сезон Доминик Малонга, она младше на пару лет всех задрафтованых (как и я), хорошо видит площадку, и ее атлетические данные подходят под эту лигу. Еще понравилась связка из «Вашингтона» — Кики Ириафен и Сини Ситрон.