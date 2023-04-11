Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордную сумму

11 апреля, 23:39
Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на торгах за рекордные 2,2 миллиона долларов, сообщается на странице аукционного дома Sotheby's.
На продажу были выставлены кроссовки Air Jordan 13, в которых Джордан играл в составе «Чикаго» во втором матче финала плей-офф НБА против «Юты».
Эта сумма стала рекордной за покупку спортивной обуви на аукционах. Ранее достижение также принадлежало Джордану. В 2021 году другие его кроссовки были проданы за 1,4 миллиона долларов.
Джордану 60 лет. Он завершил игровую карьеру в 2003 году. Джордан является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом НБА.