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НБА

11 апреля, 23:39

Кроссовки Майкла Джордана проданы на аукционе за рекордную сумму

Мария Гусева
Майкл Джордан.
Фото Global Look Press
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Кроссовки легендарного баскетболиста Майкла Джордана продали на торгах за рекордные 2,2 миллиона долларов, сообщается на странице аукционного дома Sotheby's.

На продажу были выставлены кроссовки Air Jordan 13, в которых Джордан играл в составе «Чикаго» во втором матче финала плей-офф НБА против «Юты».

Пресс-служба Sotheby's

Эта сумма стала рекордной за покупку спортивной обуви на аукционах. Ранее достижение также принадлежало Джордану. В 2021 году другие его кроссовки были проданы за 1,4 миллиона долларов.

Джордану 60 лет. Он завершил игровую карьеру в 2003 году. Джордан является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом НБА.

БК Чикаго Буллз
Майкл Джордан
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