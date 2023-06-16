Кроссовки Майкла Джордана с «гриппозной игры» проданы за 1,38 миллиона долларов

Кроссовки легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана с «гриппозной игры» проданы на аукционе Goldin за 1,38 миллиона долларов, сообщает ESPN.

В этой паре обуви спортсмен провел пятый матч финальной серии плей-офф НБА 1997 года против «Юты».

Фото goldin.co

Тогда Джордан вышел на площадку с высокой температурой и тошнотой, но сумел набрать 38 очков за 44 минуты игры и помочь своей команде выйти вперед в серии.

После матча Джордан подарил кроссовки с автографом болбою «Джаз» Престону Труману, который позже продал их на аукционе Grey Flannel в 2013 году за 104 765 долларов.

Майкл Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА (1988, 1991, 1992, 1996, 1998), шесть раз — самым ценным игроком финалов НБА (1991-1993, 1996-1998). Является шестикратным чемпионом НБА (1991-1993, 1996-1998) и двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992).