32 очка Дончича помогли «Далласу» переиграть «Клипперс»

Сегодня, 08:01
«Клипперс» на своем паркете проиграли «Далласу» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 93:96. Счет в серии стал равный — 1-1.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич, набравший 32 очка.
Третья игра состоится на площадке «Далласа» 27 апреля.
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Первый матч
«ЛА Клипперс» — «Даллас» — 93:96 (19:23, 22:22, 25:20, 27:31)
К: Харден (22), Джордж (22), Леонард (15), Зубац (13 + 12 подборов).
Д: Дончич (32), Ирвинг (23), Вашингтон (18).
Счет в серии: 1-1.