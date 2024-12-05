Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НБА. Новости
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 08:53

«Миннесота» на выезде победила «Клипперс»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Клипперс» со счетом 108:80.

Самым результативным на паркете стал форвард «Тимбервулвз» Джулиус Рэндл, набравший 20 очков. У защитника хозяева Нашона Хайлэнда 18 очков.

«Миннесота» с 11 победами в 21 матче занимает 10-е место в Западной конференции, «Клипперс» с 14 победами — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 80:108 (14:33, 18:26, 18:27, 30:22)

5 декабря. Лос-Анджелес. Crypto.cоm Arena.

НБА
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Миннесота Тимбервулвз
Читайте также
Синнер рассказал об отношениях с Калинской
В конгрессе США отвергли просьбу Байдена по финансированию Украины
Путин раскритиковал бизнесмена из ФРГ за вопрос на английском языке
СМИ сообщили о телефонном разговоре начальников генштабов ВС РФ и США
Министр вручил кубок Тюкавину. Что произошло на церемонии «Джентльмен года»-2024
Турнир UFC 310 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 8 декабря
Сегодня
Вчера
Неделя