«Клипперс» победили «Нью-Орлеан» в Кубке НБА

1 ноября, 08:01
«ЛА Клипперс» выиграли у «Нью-Орлеана» в матче Кубка НБА — 126:124. Форвард Кавай Леонард набрал 34 очка.
В других встречах «Финикс» победил «Юту» (118:96), а «Портленд» переиграл «Денвер» (109:107).
Матчи Кубка НБА идут в зачет регулярного чемпионата.
НБА
Регулярный чемпионат
Кубок НБА
Западная конференция
Группа А
«Финикс» — «Юта» — 118:96 (37:17, 17:23, 29:27, 35:29)
Ф: Букер (36), Аллен (14), О'Нил (13), Данн (13 + 10 подборов).
Ю: Маркканен (33), Джордж (17), Кесслер (4 + 13 подборов).
Группа В
«ЛА Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 126:124 (26:28, 41:31, 27:25, 32:40)
К: Леонард (34), Харден (24 + 14 передач), Д. Джонс (16), Зубац (14 + 11 подборов), Коллинз (14).
Н: Пул (30), Уильямсон (29), Мерфи (17), Фирс (13).
Группа С
«Портленд» — «Денвер» — 109:107 (18:26, 35:31, 18:24, 38:26)
П: Авдия (23), Шарп (19), Грант (16), Камара (14).
Д: Дж. Мюррэй (22), Йокич (21 + 14 подборов), Гордон (14).