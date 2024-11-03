«Оклахома» победила «Клипперс» и выиграла 6 из 6 матчей на старте сезона

«Оклахома» на выезде переиграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:92. «Тандер» одержали шестую победу подряд на старте сезона. Разыгрывающий защитник гостей Шэй Гилджес-Александер стал самым результативным игроком встречи, набрав 25 очков. «Оклахома» с результатом 6-0 лидирует в Западной конференции. «Клипперс» занимают 13-ю строчку — 2-4. НБА Регулярный чемпионат «ЛА Клипперс» — «Оклахома» — 92:105 (28:19, 29:34, 21:28, 14:24) К: Пауэлл (24), Харден (12 + 13 подборов), Мэнн (11), Данн (11) О: Гилджес-Александер (25), Дорт (16), Джейлен Уильямс (15), Уиггинс (12).