«Лейкерс» дома уступили «Чикаго», у Леброна 19 очков

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА дома уступили «Чикаго» со счетом 108:118.

Самым результативным на паркете стал защитник «Буллз» Зак Лавин, у которого 32 очка. Форвард хозяев Леброн Джеймс набрал 19 очков.

После этого матча «Лейкерс» с 37 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 36 победами — на девятой строчке Востока.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Чикаго» — 108:118 (26:29, 29:34, 23:28, 30:27)

26 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».