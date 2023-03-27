«Лейкерс» дома уступили «Чикаго», у Леброна 19 очков

Сегодня, 01:07
«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА дома уступили «Чикаго» со счетом 108:118.
Самым результативным на паркете стал защитник «Буллз» Зак Лавин, у которого 32 очка. Форвард хозяев Леброн Джеймс набрал 19 очков.
После этого матча «Лейкерс» с 37 победами занимают девятое место в Западной конференции, «Чикаго» с 36 победами — на девятой строчке Востока.
НБА
Регулярный чемпионат
«ЛА Лейкерс» — «Чикаго» — 108:118 (26:29, 29:34, 23:28, 30:27)
26 марта. Лос-Анджелес. «Crypto.com Arena».