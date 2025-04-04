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4 апреля, 07:49

«Голден Стэйт» переиграл «Лейкерс», Карри набрал 37 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Голден Стэйт» на выезде обыграл «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:116. «Уорриорз» одержали четвертую победу подряд.

Разыгрывающий защитник гостей Стефен Карри набрал 37 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Голден Стэйт» с результатом 45-31 занимает 5-е место в Западной конференции. «Лейкерс» идут на 4-й строчке — 46-30.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 116:123 (22:26, 25:34, 30:28, 39:35)

Л: Джеймс (33), Ривз (31), Хатимура (24), Дончич (19).

Г: Карри (37), Подземски (28), Куминга (18), Муди (13).

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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