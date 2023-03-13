«Лейкерс» уступили «Никс», у Расселла 33 очка

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Никс» со счетом 108:112.

Самым результативным на паркете стал защитник команды из Лос-Анджелеса Д'Анджело Расселл, набравший 33 очка.

После этого матча «Лейкерс» с 33 победами занимают 12-е место в Западной конференции, «Никс» с 40 победами — на шестой строчке «Востока».

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Нью-Йорк» — 108:112 (27:31, 32:31, 27:23, 22:27)

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 112:93 (27:19, 28:31, 26:19, 31:24)

«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 127:110 (42:25, 32:29, 35:19, 18:37)

«Сан-Антонио» — «Оклахома» — 90:102 (19:29, 28:23, 24:26, 19:24)