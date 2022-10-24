31 очко Леброна не спасло «Лейкерс» от поражения в матче с «Портлендом»

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Портленду» со счетом 104:106. Самым результативным на паркете стал защитник «Блэйзерс» Дэмиан Лиллард, набравший 41 очко. У форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса 31 очко. «Лейкерс» проиграли в трех стартовых матчах подряд. В следующем матче команда из Лос-Анджелеса 27 октября встретится с «Денвером», «Портленд» сыграет с «Денвером» 25 октября. НБА Регулярный сезон «ЛА Лейкерс» — «Портленд» — 104:106 (24:32, 24:23, 35:23, 21:28) 23 октября. Лос-Анджелес. «Staples Center».