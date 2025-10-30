Ламело Болл оштрафован на 35 тысяч долларов за средний палец в адрес судьи в матче НБА

НБА оштрафовала разыгрывающего «Шарлотт» Ламело Болла на 35 тысяч долларов, сообщает пресс-служба лиги.

24-летний американец показал неприличный жест во время игры.

В ночь на 29 октября «Хорнетс» уступили «Майами» со счетом 117:144. В четвертой четверти Болл получил фол в нападении после чего показал средний палец одному из арбитров. Сразу после эпизода он получил техническое предупреждение.

В этом сезоне Болл в среднем набирает 26,3 очка, 8,3 подбора и 9,5 передачи в 4 матчах регулярного чемпионата НБА.