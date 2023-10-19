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Сегодня, 07:54

«Лас-Вегас» второй раз подряд стал чемпионом женской НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
«Лас-Вегас» выиграл женскую НБА.
Фото USA Today Sports
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«Лас-Вегас» переиграл «Нью-Йорк» (70:69) в четвертом матче финальной серии плей-офф женской НБА. Счет в серии — 3-1.

Форвард «Эйсес» Эйжа Уилсон набрала 24 очка и сделала 16 подборов. Ее признали MVP финала.

«Лас-Вегас» второй сезон подряд стал чемпионом женской НБА.

Женская НБА

Плей-офф

Финал

Четвертый матч

«Нью-Йорк» — «Лас-Вегас» — 69:70 (23:13, 16:17, 12:23, 18:17)

Н: Вандерслут (19), Лэйни (15), Ионеску (13), Стюарт (10 + 14 подборов).

Л: Уилсон (24 + 16 подборов), Янг (16), Джордж (11), Кларк (10).

Счет в серии: 1-3.

Баскетбол
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