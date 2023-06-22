Порзингис перейдет в «Бостон» в результате трехсторонней сделки

Центровой «Вашингтона» Кристапс Порзингис перейдет в «Бостон» в результате трехсторонней сделки, сообщает известный инсайдер Эдриан Воджнаровски.

27-летний латвиец воспользуется опцией продления контракта до конца сезона-2023/24 на 36 миллионов долларов, после чего будет обменян в «Селтикс».

В результате сделки разыгрывающий «Мемфиса» Тайюс Джонс перейдет в «Вашингтон», а один из лидеров «Бостона» Маркус Смарт пополнит состав «Гриззлиз».

Помимо этого, «Мемфис» отдаст «Бостону» 25-й пик драфта НБА 2023 года, а также пик первого раунда драфта НБА 2024 года.