Леброн Джеймс достиг отметки в 39 000 очков за карьеру в НБА

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 39 000 очков за карьеру в НБА.

Перед матчем регулярного чемпионата против «Юты» у 38-летнего американца было 38 995 очков. В первом четверти встречи он набрал 7 очков.

Джеймс стал первым баскетболистом, кто преодолел отметку в 39 000 очков за карьеру. Вторым по количеству набранных очков в истории НБА идет Карим Абдул-Джаббар (38 387), третьим — Карл Мэлоун (36 928), четвертым — Кобе Брайант (33 643) и пятым — Майкл Джордан (32 292).

Из действующих игроков НБА 14-е место занимает форвард «Финикса» Кевин Дюрэнт — 27 300 очков, защитник «Клипперс» Джеймс Харден (24 805) и разыгрывающий «Клипперс» Рассел Уэстбрук (24 615).