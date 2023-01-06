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НБА

Сегодня, 08:09

Леброн Джеймс и Кевин Дюрэнт лидируют после предварительных результатов голосования на Матч всех звезд НБА-2023

Руслан Минаев
Предварительные результаты голосования на Матч всех звезд НБА 2023 года.
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НБА опубликовала предварительные результаты голосования на попадание в стартовые пятерки Матча всех звезд-2023.

Лидерами среди центровых и форвардов в Западной конференции стали Леброн Джеймс («Лейкерс») — 3 168 694 голоса, Никола Йокич («Денвер») — 2 237 768 голоса и Энтони Дэвис («Лейкерс») — 2 063 325 голоса.

Среди защитников больше всех проголосовали за Стефа Карри («Голден Стэйт») — 2 715 520 и Луку Дончича («Даллас») — 2 388 502.

В Восточной конференции лидерами голосования среди центровых и форвардов стали Кевин Дюрэнт («Бруклин») — 3 118 545 голоса, Яннис Адетокунбо («Милуоки») — 2 998 327 и Джоэль Эмбиид («Филадельфия») — 2 226 712.

Среди защитников больше всех голосов набрали Кайри Ирвинг («Бруклин) — 2 071 715 и Донован Митчелл («Кливленд») — 1 637 374.

Предварительные результаты голосования на Матч всех звезд НБА 2023 года.
Предварительные результаты голосования на Матч всех звезд НБА 2023 года.

Матч всех звезд НБА в этом году пройдет на арене «Юты» в Солт Лэйк Сити 19 февраля.

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