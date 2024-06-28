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Сегодня, 10:42

Леброн Джеймс отреагировал на выбор сына Бронни на драфте НБА

Руслан Минаев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал выбор сына Бронни Джеймса на драфте НБА-2024. 19-летний защитник был выбран под общим 55-м номером.

«Наследие», — написал Джеймс в соцсети, прикрепив фото с маленьким Бронни.

В «Лейкерс» назвали историческим выбор Бронни на драфте. Впервые в истории НБА в одной команде будут выступать отец и сын.

Бронни, которому в октябре исполнится 20 лет, в прошлом сезоне выступал в студенческой лиге NCAA за Университет Южной Калифорнии. В 25 матчах он в среднем набирал 4,8 очка, 2,8 подбора и 2,1 результативной передачи за 19 минут игрового времени.

Леброн Джеймс, которому в декабре исполнится 40 лет, проведет свой 22-й сезон в НБА. В 1492 матчах регулярного чемпионата НБА он в среднем набирал 27,1 очка, 7,5 подбора и 7,4 результативной передачи.

Баскетбол
НБА
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Бронни Джеймс
Леброн Джеймс
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В «Лейкерс» назвали историческим выбор Бронни Джеймса на драфте НБА