Леброн — Ирвинг: «Горжусь, каким человеком он стал в жизни»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился впечатлениями от совместной игры с защитником «Далласа» Кайри Ирвингом на Матче всех звезд НБА.

«Всегда приятно с ним встретиться. Очень горжусь, каким человеком он стал в жизни. Всегда приятно оказаться рядом с парнем, за которым ты наблюдаешь, которым ты восхищаешься, с которым ты соперничаешь, и которого ты просто любишь как баскетболиста», — приводит слова Леброна журналист Кайл Гун в соцсетях.

Матч всех звезд, который проходил в Солт-Лейк-Сити (Юта), стал для Леброна 19-м в карьере. Он сравнялся с Каримом Абдул-Джаббаром по количеству вызовов на МВЗ, а также установил рекорд по количеству проведенных игр.