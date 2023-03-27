Леброн Джеймс подтвердил, что перенес разрыв сухожилия стопы — он может перенести операцию в межсезонье

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подтвердил, что перенес разрыв сухожилия стопы из-за чего пропустил 13 матчей регулярного чемпионата НБА. Он получил травму 26 февраля в игре против «Далласа» (111:108).

38-летний американец также рассказал, что два доктора советовали ему сделать операцию и досрочно завершить этот сезон.

«Даже не знаю. Прямо сейчас это не нужно, а дальше видно будет. После сезона мне сделают МРТ, там и решим. Но если я перенесу операцию в межсезонье, то вы об этом не узнаете. Я не общаюсь с журналистами в межсезонье, а к следующему чемпионату уже буду в порядке», — цитирует игрока Bleacher Report.

Джеймс вернулся в строй в матче с «Чикаго» (108:118), в котором он набрал 19 очков и 8 подборов.