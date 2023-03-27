0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Баскетбол
Таблицы
Календарь / результаты
Новости
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 09:31

Леброн Джеймс подтвердил, что перенес разрыв сухожилия стопы — он может перенести операцию в межсезонье

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс подтвердил, что перенес разрыв сухожилия стопы из-за чего пропустил 13 матчей регулярного чемпионата НБА. Он получил травму 26 февраля в игре против «Далласа» (111:108).

38-летний американец также рассказал, что два доктора советовали ему сделать операцию и досрочно завершить этот сезон.

«Даже не знаю. Прямо сейчас это не нужно, а дальше видно будет. После сезона мне сделают МРТ, там и решим. Но если я перенесу операцию в межсезонье, то вы об этом не узнаете. Я не общаюсь с журналистами в межсезонье, а к следующему чемпионату уже буду в порядке», — цитирует игрока Bleacher Report.

Джеймс вернулся в строй в матче с «Чикаго» (108:118), в котором он набрал 19 очков и 8 подборов.

БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
0
Читайте также
«Было много драмы». Малкин отменил спасение команды Овечкина
«10 лет живет как заключенная». Как жена Шумахера оберегает частную жизнь семьи
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Патрик Беверли потроллил Леброна Джеймса в концовке матча «Лейкерс» — «Чикаго»